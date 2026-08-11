Meta Unveils Muse Glimmer: A 30B Parameter Open-Source AI Model
Meta has launched Muse Glimmer, a powerful open-source AI model with 30 billion parameters, optimized for personal computers.
- Muse Glimmer features 30 billion parameters and can run on standard PCs with optimized memory usage.
- The model uses a two-step response generation process, enhancing accuracy and speed through speculative decoding.
- Meta plans to continue releasing open-source models, with expectations for future launches soon.